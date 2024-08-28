Hyundai подал заявки на регистрацию 18 товарных знаков в России

Корейский автопроизводитель, покинувший страну в 2022 году, в августе 2024-го решил защитить права на целый ряд товарных знаков, пишет РИА Новости со ссылкой на базу Федерального института промышленной собственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии