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Экс-полицейские устроили нелегальный хаб для мигрантов в Крыму

Экс-полицейские устроили нелегальный хаб для мигрантов в Крыму

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Крыму вынесли приговор бывшим полицейским, которые организовали канал нелегальной миграции.

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