«Марко Молл» в Рязани подготовил 8 событий, которые стоит посетить всей семьей

Выставки животных с представителем уникальной породы кошачьих — чаузи, состязания людей, профессия которых — удивлять и радовать, «метеоритная» дискотека и другие нескучные «детские субботы», а также испытания для сильных духом по мотивам «Игры в кальмара»…Выставки животных с представителем уникальной породы кошачьих — чаузи, состязания людей, профессия которых — удивлять и радовать, «метеоритная» дискотека и другие нескучные «детские субботы», а также испытания для сильных духом по мотивам «Игры в кальмара»… Афиша «Марко Молл» создана для тех, кто предпочитает обыденности нестандартные и яркие выходные.