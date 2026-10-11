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Регионы России

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NCSoft заблокировала почти 5 тысяч аккаунтов в AION 2 за нарушение правил

NCSoft заблокировала почти 5 тысяч аккаунтов в AION 2 за нарушение правил

Основной причиной блокировок стало использование бот-программ, сторонних макросов и запрещённых программ, влияющих на игровой процесс, а также участие в организованном фарминге золота и торговле игровыми предметами за реальные деньги (RMT).

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