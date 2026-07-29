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Крымская газета

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В Евпатории меняют остановочные павильоны

В Евпатории меняют остановочные павильоны

В Евпатории продолжаются работы по замене остановочных павильонов.  Как сообщил глава администрации Евпатории Виталий Оганесян, старые остановки демонтируют, а на их месте устанавливают современные конструкции, соответствующие всем стандартам.

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