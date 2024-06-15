Актриса Марина Шиманская: «Олег Табаков – не мастер, а администратор»

Актриса Марина Шиманская родилась 27 октября 1955 года. На сегодняшний день актрисе 65 лет и она продолжает оставаться любимицей поклонников, которые ценят ее актерское мастерство и настоящий талант, прослеживающийся в каждой сыгранной роли.