Актриса Марина Шиманская: «Олег Табаков – не мастер, а администратор»

Актриса Марина Шиманская родилась 27 октября 1955 года. На сегодняшний день актрисе 65 лет и она продолжает оставаться любимицей поклонников, которые ценят ее актерское мастерство и настоящий талант, прослеживающийся в каждой сыгранной роли.
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