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ИА Регнум

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На Ставрополье отразили массированную воздушную атаку ВСУ

Массированную воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразили на Ставрополье. Об этом 13 октября сообщил глава региона Владимир Владимиров.

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