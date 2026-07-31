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Царьград

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$4 млрд в обход санкций: как иранские казино и КСИР «облапошили» США

$4 млрд в обход санкций: как иранские казино и КСИР «облапошили» США

Иранское онлайн-казино провело через Дубай $4 млрд в обход санкций США.Масштабное журналистское расследование Reuters проливает свет на схему, позволившую иранской сети нелегальных казино и связанным с КСИР структурам вывести $4 млрд в обход санкций США.

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