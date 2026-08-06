«Японка» за полмиллиона: честный полный привод и живучая конструкция без капризов

Рынок подержанных внедорожников в бюджетном сегменте бедноват: за 500 тысяч рублей чаще всего предлагают либо капитально уставший премиум, либо беспомощный на бездорожье паркетник с электронной имитацией блокировок.
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