Новая Skoda Superb: камуфляж и подробности

Очередной дебют в камуфляже: Skoda показала новый Superb и рассказала о нем почти все подробности. Правда, на фотографиях пока рассекречен только универсал Skoda Superb Combi, ведь у нынешней модели на этот тип кузова приходится 56% мировых продаж.