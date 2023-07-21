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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Новая Skoda Superb: камуфляж и подробности

Очередной дебют в камуфляже: Skoda показала новый Superb и рассказала о нем почти все подробности. Правда, на фотографиях пока рассекречен только универсал Skoda Superb Combi, ведь у нынешней модели на этот тип кузова приходится 56% мировых продаж.

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