Samsung продемонстрировала первый в мире прозрачный microLED экран

На проходящей в Лас-Вегасе технологической выставке Consumer Electronics Show (CES) 2024 южнокорейская технологическая компания Samsung представила первые в мире прозрачные дисплеи, работающие на технологии microLED.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии