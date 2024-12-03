Еще больше дальнобойных ракет: Байден сделал Украине подгон военной помощи на $725 млн

Гарибян Сусанна

Интересно, а у хохлов когда-нибудь мозги заработают? Байден их проводит утилизацию своих снарядов и техники на этой территории утилизируя и население хохляндии, а эти идиоты идут как покорные бараны сами на ликвидацию. Неужели не поймут, что враг не Россия, а Зеля и все, кто стоит за ним и поддерживает его? Хохлы, проснитесь! Вы же славяне всё-таки, будьте людьми!