Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Сергей Киселев
    Каков излогатель- таков и текст...Этот карасев- не тот бли, кто "топил" за западенцев на нашем ТВ? Брехун!!!Забываем о границ...
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Еще больше дальнобойных ракет: Байден сделал Украине подгон военной помощи на $725 млн

Еще больше дальнобойных ракет: Байден сделал Украине подгон военной помощи на $725 млн

Associated Press со ссылкой на свои  источники пишет, что  США готовят еще один пакет военной помощи Украине –  на $725 млн.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Значит - готовим &quot;Орешки&quot;!
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15 час.
Гарибян Сусанна
Интересно, а у хохлов когда-нибудь мозги заработают?  Байден их проводит утилизацию своих снарядов и техники на этой территории утилизируя и население хохляндии, а эти идиоты идут как покорные бараны сами на  ликвидацию. Неужели  не поймут, что враг не Россия, а Зеля и все, кто стоит за ним и поддерживает его? Хохлы, проснитесь! Вы же славяне всё-таки, будьте людьми!
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
И по ФАШингтону...По Фашингтону....
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13 час.

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