Associated Press со ссылкой на свои источники пишет, что США готовят еще один пакет военной помощи Украине – на $725 млн.
Еще больше дальнобойных ракет: Байден сделал Украине подгон военной помощи на $725 млн
Комментарии
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Юрий Золотарев
Значит - готовим "Орешки"!
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15 час.
Гарибян Сусанна
Интересно, а у хохлов когда-нибудь мозги заработают? Байден их проводит утилизацию своих снарядов и техники на этой территории утилизируя и население хохляндии, а эти идиоты идут как покорные бараны сами на ликвидацию. Неужели не поймут, что враг не Россия, а Зеля и все, кто стоит за ним и поддерживает его? Хохлы, проснитесь! Вы же славяне всё-таки, будьте людьми!
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
И по ФАШингтону...По Фашингтону....
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13 час.
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