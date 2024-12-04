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Набиуллина: снизить ставку — это расписаться в неспособности обуздать инфляцию

Набиуллина: снизить ставку — это расписаться в неспособности обуздать инфляцию

От высокой инфляции страдает и бизнес, а, главным образом, население. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на 5-й инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пояснила необходимость и последствия ДКП.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В России ЦБ, минфин выбирают самый простой способ решения проблемы в экономике. Решать их не за счет развития экономики, производства, бизнеса и т.д., а увеличения.учетной ставки, поднятия и ввод новых налогов, штрафов, увеличением нагрузки на бизнес, население, ротом цен на товары, услуги, естественные монополии и т.д. Тем самым сокращают производство, потребление населением, рост смертности, загоняют в еще большую демографическую в яму, снижают реальные доходы населения, уничтожают реальный сектор экономики и т.д. Это путь не в развитие России, а уничтожение того, что есть....
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