Джанкарло Минарди: Проблема Норриса – это Пиастри

McLarenБывший руководитель одноимённой команды Формулы 1 Джанкарло Минарди в своей авторской колонке The Point прокомментировал итоги Гран При Саудовской Аравии, уделив особое внимание выступлению Ландо Норриса.
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