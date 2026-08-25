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Татар-информ

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Марченко обратился к Минниханову и преподнес подарок на ежегодной встрече

Марченко обратился к Минниханову и преподнес подарок на ежегодной встрече

Фото: Эрик Добролюбов / «Татар-информ» Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с хоккейным «Ак Барсом» перед началом сезона КХЛ, К нему с ответным словом обратился капитан команды Алексей Марченко: «Мы все понимаем, что «Ак Барс» это больше, чем клуб.

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