Марченко обратился к Минниханову и преподнес подарок на ежегодной встрече

Фото: Эрик Добролюбов / «Татар-информ» Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с хоккейным «Ак Барсом» перед началом сезона КХЛ, К нему с ответным словом обратился капитан команды Алексей Марченко: «Мы все понимаем, что «Ак Барс» это больше, чем клуб.