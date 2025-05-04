Российские законодатели инициируют отмену роуминга с Абхазией

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность подписания соглашения об отмене роуминга с Абхазией.
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