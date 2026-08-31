Мантуров: 100 млрд рублей вложили в перезапуск в России иностранных автозаводов

Около 100 млрд рублей направлено на реадаптацию площадок ушедших из России автокомпаний, сообщил Денис Мантуров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Япония объявила н...
- ВЕ Минобороны заявил...
- Politico: ЕС гото...
Ну, да... С "еврогейской автомобильной иглы" пересадили Страну на "иглу китайскую". Своим-то инженерам платить человеческие зарплаты — жаба задушит. От них "отката" не дождёшься 🤣. А тут, вроде, и "проблемку решили" очень быстро (и "пожурить" 😁 не за что...), и себя не "обидели". И так во всём, чего касается "великий стратег" г-н мантуров и Ко°: "...Можно, а зачем?..", садясь в "санкционный" вражеский Мерседес.