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Мантуров: 100 млрд рублей вложили в перезапуск в России иностранных автозаводов

Мантуров: 100 млрд рублей вложили в перезапуск в России иностранных автозаводов

Около 100 млрд рублей направлено на реадаптацию площадок ушедших из России автокомпаний, сообщил Денис Мантуров.

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Алексей Камышов

Ну, да... С "еврогейской автомобильной иглы" пересадили Страну на "иглу китайскую". Своим-то инженерам платить человеческие зарплаты — жаба задушит. От них "отката" не дождёшься 🤣. А тут, вроде, и "проблемку решили" очень быстро (и "пожурить" 😁 не за что...), и себя не "обидели". И так во всём, чего касается "великий стратег" г-н мантуров и Ко°: "...Можно, а зачем?..", садясь в "санкционный" вражеский Мерседес.