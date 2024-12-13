ВСУ не успели воспользоваться мощным укрепрайоном возле Покровска

На ключевом направлении фронта, где Вооруженные силы России приближаются к Покровску (Красноармейск), украинское командование создало крупный оборонительный центр, потратив на него несколько десятков миллионов гривен.
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