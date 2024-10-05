Александр Дудинов: Вместе с заместителем председателя Госсовета Крыма Айдером Типпа и главой муниципального образования...

Вместе с заместителем председателя Госсовета Крыма Айдером Типпа и главой муниципального образования Черноморский район Алексеем Шипицыным поздравили ветеранов пограничной службы Валерия Владимировича Багреева и Николая Ивановича Коробченко с Днем Рождения!Николай Иванович в этом году отмечает 85-летний юбилей.