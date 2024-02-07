Количество запретов для россиян на выезд за рубеж подскочило в 1,4 раза

ФССП: число временных запретов на выезд за рубеж для должников достигло 6,5 млн По данным ФССП, на начало 2024 года на руках у российских пограничников было 6,5 млн постановлений от приставов, запрещающих должникам выезд за рубеж.
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