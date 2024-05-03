Врач Усачева: аллергия на укусы насекомых возникает при повторяющихся контактах

Кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачева рассказала, какие меры предпринимать, если возникают аллергические реакции после укусов насекомых.
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