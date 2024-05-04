Сколько соли в день можно потреблять?

Множество источников предупреждают нас об опасности чрезмерного потребления соли. Действительно ли соль опасна или она может принести пользу вашему здоровью? Сколько соли необходимо потреблять ежедневно? Так вот, соль – это продукт, который не должен отсутствовать в нашем ежедневном рационе.
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