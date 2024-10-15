Большая работа. Алтайский край стал частью крупного международного консорциума

На первую встречу консорциума 5 октября в Барнаул приехали ученые из ЮАР и Малайзии В Барнауле 5 октября в АлтГУ состоялась первая координационная встреча участников научно-исследовательского консорциума "Интеракватех".
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