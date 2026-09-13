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Силовики: за отказ платить в батальоне «Шквал» военных ВСУ пытали и калечили

Силовики: за отказ платить в батальоне «Шквал» военных ВСУ пытали и калечили

Бойцов батальона ВСУ «Шквал» заставляли ежемесячно платить по 20—40% из военных выплат, а за отказ — пытали и калечили.

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