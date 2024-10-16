День матери.

В нашем детском саду организованы различные мероприятия, посвященные Дню матери, главной целью которых являются воспитание у воспитанников любви и уважения к матери, развитие инициативы и творческих способностей детей, создание уютной, домашней атмосферы праздника.
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