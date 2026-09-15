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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лунев о Плате и Мартинсе: «Видел только в соцсетях, что их встретили с караваем. Главное не то, как они приехали, а то, как бы они помогли «Динамо»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о срыве трансферов вингеров Гонсало Платы и Матеуса Мартинса из «Фламенго» и «Ботафого» в московский клуб.

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