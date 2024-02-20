"Не убивайте меня пожалуйста"

Ну сейчас это бабье начнет всякие политические спекуляции по поводу угроз их жизней...их мужей -затворников... весь мир на уши поставят эти паразитки !

Анфиса Иванова

Заявление сидельца продиктовано им именно для поддержки позиций его политической женушки! Я абсолютно уверена, что выйдя на желанную свободу, он не будет сидеть тише воды ниже травы... Просто флаг лидерства в их семье он уступил ей...а сам будет во всем ее поддерживать именно своей тенью сидельца режима! А то и круче...