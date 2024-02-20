Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Karmadon
    «Ст. 14 нашей Конституции гласит, что Российская Федерация - светское государство». Ну и что, что «гласит»? В той же ...Думаю, "элита" пр...
  • Степан Жуковский
    А всё таки надо дать ей коленом под дряхлый зад , надо !!!Интересно, через ...
  • Karmadon
    Что значит "хочет... заменить"? Уже заменили. И народ проглотил.Думаю, "элита" пр...

"Не убивайте меня пожалуйста"

"Не убивайте меня пожалуйста"

Сергей Тихановский - муж Светланы Тихановской после смерти Алексея Навального обратился к властям ЕС и США с просьбой не убивать его.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
В бараках на Соловках.
Ответить
7 час.
Анфиса Иванова
Ну сейчас это бабье начнет всякие политические спекуляции по поводу угроз их жизней...их мужей -затворников... весь мир на уши поставят эти паразитки !
Ответить
7 час.
Анфиса Иванова
Заявление сидельца продиктовано им именно для поддержки позиций его политической женушки!  Я абсолютно уверена, что выйдя на желанную свободу, он не будет сидеть тише воды ниже травы... Просто флаг лидерства в их семье он уступил ей...а сам будет во всем ее поддерживать именно своей тенью сидельца режима!  А то и круче...
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх