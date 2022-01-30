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«Флорида» готова обменять Типпета. У 22-летнего форварда 13 очков в 39 матчах сезона

«Флорида» готова обменять форварда Оуэна Типпета, сообщает инсайдер Sportsnet Джефф Марек.  В текущем сезоне 10-й номер драфта НХЛ-2017 набрал 13 (5+8) очков в 39 матчах.

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