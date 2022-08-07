«Спартак» выиграл 3 матча РПЛ подряд впервые с весны 2021-го. Тогда тренером был Тедеско

«Спартак» впервые за полтора года выиграл три матча РПЛ подряд. Вчера команда Гильермо Абаскаля победила «Урал» (2:0) в рамках 4-го тура Мир РПЛ, а до этого обыграла «Оренбург» (4:1) и «Краснодар» (4:1).