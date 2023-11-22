В Москве Geely Binrui Cool продается за 2,7 млн рублей, но есть дешевле на 300 тысяч

На российском рынке стартовали продажи седана Geely Binrui Cool китайского производителя. Цены на новый автомобиль 2023 года отличаются в зависимости от региона, в частности, продавец в Свердловской области выставил автомобиль по цене 2,4 млн рублей, а в Москве за эту же марку дилер хочет выручить уже 2,7 млн рублей.