Следствием продолжается расследование уголовного дела об убийстве жительницы городского округа Одинцово

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве жительницы Одинцовского округа.
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