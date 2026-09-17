Происшествия
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Происшествия

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Следствием продолжается расследование уголовного дела об убийстве жительницы городского округа Одинцово

Следствием продолжается расследование уголовного дела об убийстве жительницы городского округа Одинцово

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве жительницы Одинцовского округа.

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