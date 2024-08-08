Весь мир призывает Иран ударить, но «послабже»

Кот Рыжый

Вообще Израиль охамел в корень! И покуда он не получит ДОСТОЙНУЮ ОТВЕТКУ, он так и будет себя вести! России просто необходимо дать Ирану --гиперзвук! Против него =Железный купол= ни что! А после сокрушаться, что персы =украли= разработку этого оружия! Даже можно слезу пустить!😜