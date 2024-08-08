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Весь мир призывает Иран ударить, но «послабже»

Весь мир призывает Иран ударить, но «послабже»

Ожидание драки хуже самой драки. Особенно, если драка может перерасти в полноценный военный конфликт.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Вообще Израиль охамел в корень! И покуда он не получит ДОСТОЙНУЮ ОТВЕТКУ,  он так и будет себя вести! России просто необходимо дать Ирану --гиперзвук! Против него =Железный купол= ни что! А после сокрушаться, что персы =украли= разработку этого оружия! Даже можно слезу пустить!😜
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