Ожидание драки хуже самой драки. Особенно, если драка может перерасти в полноценный военный конфликт.
Весь мир призывает Иран ударить, но «послабже»
Комментарии
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Кот Рыжый
Вообще Израиль охамел в корень! И покуда он не получит ДОСТОЙНУЮ ОТВЕТКУ, он так и будет себя вести! России просто необходимо дать Ирану --гиперзвук! Против него =Железный купол= ни что! А после сокрушаться, что персы =украли= разработку этого оружия! Даже можно слезу пустить!😜
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