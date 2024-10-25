Группа Scorpions объявляет концерт-фестиваль по случаю своего 60-летия

Немецкая рок-группа Scorpions отметит свое 60-летие концертом под названием Coming Home, который состоится 5 июля следующего года на арене Heinz von Heiden Arena в Ганновере - городе, где она была основана, сообщает в пятницу агентство DPA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии