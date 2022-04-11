Королева Елизавета II рассказала, как в свои 95 перенесла ковид

95-летняя королева Великобритании Елизавета II в феврале этого года переболела коронавирусом. О перенесенном заболевании она рассказала в ходе разговора с одним из пациентов Королевской больницы Лондона, видео опубликовал Букингемский дворец.
95-летняя королева Великобритании Елизавета II в феврале этого года переболела коронавирусом. О перенесенном заболевании она рассказала в ходе разговора с одним из пациентов Королевской больницы Лондона, видео опубликовал Букингемский дворец.
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