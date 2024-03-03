Компания Jones Soda CO выпустит Ядер-Колу Победа из Fallout: New Vegas В связи с началом ак...

Компания Jones Soda CO выпустит Ядер-Колу Победа из Fallout: New VegasВ связи с началом активной PR-кампании сериала Fallout компания Jones Soda представила реальное воплощение напитка Ядер-Кола Победа (Nuka Cola: Victory) со вкусом персика и манго.
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