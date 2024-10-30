Звезда «Интернов» Александр Ильин экстренно госпитализирован

Александру Ильину срочно понадобилась медицинская помощь. 40-летний актер оказался в больнице. Исполнитель роли Семёна Лобанова в сериале «Интерны» находился у себя дома, когда внезапно ощутил сильную боль в животе.
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