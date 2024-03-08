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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отклонена апелляция «Реала» на дисквалификацию Беллингема. Джуд пропустит два матча Ла Лиги

Полузащитник «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:2) за то, что выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте.

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