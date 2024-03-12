Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    Что же, он абсолютно прав.Карен Шахназаров:...
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Воспроизводство населения как государственная служба

Ох-хо-хо.   Вот  смотрю   я,  как  наше   руководство  пытается   подступиться  к  решению      демографической  проблемы,     как  сам  Президент       пытается   убедить    молодых  людей  что  дети     это  счастье,  и  сокрушается  о том,  что  девушки   сначала  учатся,  потом  пытаются  сделать  карьеру,  а  рождение      детей откладывают  на  потом,    и  грустно   мне  делается,  и  хочется   мне  сказать     надёже-государю:  "Государь!  Не  сработают    тут   уговоры    и  убеждения! Фарш   очень  трудно    провернуть    назад:  увы, современная пропаганда, рассчитанная на двуногий скот, сумела убедить женскую массу в том, что работать на чужого дядю, бессмысленно проводя жизнь в курилках - это саморазвитие,  а вести свое хозяйство и растить детей - это "кухонное (семейное)" рабство (с)  И   теперь уговорить     женщин   вернуться  в  семью, так  же  трудно,  как  уговорить   их  вернутся по-настоящему в    церковь  -  сколько  ни  рассказывай  о том,   что  вера  это радость,  свет  и  спасение,   всё  равно  большинство  в  лучшем  случае   два  раза    в  год    придут  даже  не  в церковь, а  к  церкви,  чтобы  "воды  святой  набрать"  и "куличи  освятить";  сколько  не   говори    о том,  что  дети  это   радость,    как  ни  увеличивай  маткапитал,  всё  равно  большинство  в  лучшем случае   двоих  родит.

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