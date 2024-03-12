Воспроизводство населения как государственная служба

Ох-хо-хо. Вот смотрю я, как наше руководство пытается подступиться к решению демографической проблемы, как сам Президент пытается убедить молодых людей что дети это счастье, и сокрушается о том, что девушки сначала учатся, потом пытаются сделать карьеру, а рождение детей откладывают на потом, и грустно мне делается, и хочется мне сказать надёже-государю: "Государь! Не сработают тут уговоры и убеждения! Фарш очень трудно провернуть назад: увы, современная пропаганда, рассчитанная на двуногий скот, сумела убедить женскую массу в том, что работать на чужого дядю, бессмысленно проводя жизнь в курилках - это саморазвитие, а вести свое хозяйство и растить детей - это "кухонное (семейное)" рабство (с) И теперь уговорить женщин вернуться в семью, так же трудно, как уговорить их вернутся по-настоящему в церковь - сколько ни рассказывай о том, что вера это радость, свет и спасение, всё равно большинство в лучшем случае два раза в год придут даже не в церковь, а к церкви, чтобы "воды святой набрать" и "куличи освятить"; сколько не говори о том, что дети это радость, как ни увеличивай маткапитал, всё равно большинство в лучшем случае двоих родит.