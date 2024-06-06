Казахастан осудил Зеленского за использование центральноазиатских СМИ в своей антироссийской пропаганде

ИИ

Иван Иваныч

Эх, как бы Зеленскому в Голстоун просочиться, прям на космический радар, послать сигнал в глубину галактики, заявить об «угрозе» Альфа-Центавре со стороны России. Совсем уже этот клоун с катушек съехал!