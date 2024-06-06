Театр абсурда
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Театр абсурда

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Казахастан осудил Зеленского за использование центральноазиатских СМИ в своей антироссийской пропаганде

Казахастан осудил Зеленского за использование центральноазиатских СМИ в своей антироссийской пропаганде

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров заявил, что Министерство иностранных дел Казахстана считает сомнительной идею интервью президента Украины Владимира Зеленского нескольким СМИ Центральной Азии, в котором он заявил об «угрозе» странам региона со стороны РФ.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Эх, как бы Зеленскому в Голстоун просочиться, прям на космический радар, послать сигнал в глубину галактики, заявить об «угрозе» Альфа-Центавре со стороны России. Совсем уже этот клоун с катушек съехал!
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W
Walery
В Казахстане явная молодежная ментальная русофобия в том числе и во власти - проявляются ненавистью и выражаются отсутствием конституционных норм и права.
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12 час.

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