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«Эдмонтон» рассматривает обмен защитника на форварда из-за травм

« Эдмонтон » изучает возможность обмена одного из защитников на нападающего. По словам инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, у «Ойлерс» сейчас есть глубина в обороне, тогда как сразу несколько форвардов команды находятся вне игры из-за травм.

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