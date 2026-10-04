«Эдмонтон» рассматривает обмен защитника на форварда из-за травм

« Эдмонтон » изучает возможность обмена одного из защитников на нападающего. По словам инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, у «Ойлерс» сейчас есть глубина в обороне, тогда как сразу несколько форвардов команды находятся вне игры из-за травм.