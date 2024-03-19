Губернатор Подмосковья призвал чутко принимать обращения жителей после выборов

Избирательная комиссия, правоохранительный блок, весь депутатский корпус и главы городских округов проделали большую работу по организации президентских выборов, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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