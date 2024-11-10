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Закон, порядок, государство

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В Кемеровской области полицейские поздравили с Днем сотрудника органов внутренних дел участника Великой Отечественной войны ветерана МВД Николая Максимовича Сячина

В преддверии профессионального праздника начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области полковник полиции Игорь Самылкин посетил ветерана МВД фронтовика Николая Максимовича Сячина.

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