Родина всё дальше, берега её всё туманней

Всё-таки интересная личность эта Елена Исинбаева, как оказалось. Ну вот кто бы мог подумать, что она завидует девушкам из соцсетей! Она, обласканная и облюбленная со всех сторон всеми, кем только можно, включая родное (на тот момент) государство, приревновала блогерш к их славе и влиянию на умы молодёжи.