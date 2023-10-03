Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кредо Маг
    Ага, догнали бы и еще раз дали.В экзоскелете и с...
  • Мария
    Наши Чубайсы почему-то этого не понимают - и всё рвутся на Запад. Пресмыкаются бедолаги, заискивают, льют дерьмо на с...Лавров процитиров...
  • басурманин шкодник
    После того как воевал за Родину,пришлось принять ,,бой,,с банками.По меньшей мере государство должно ,хотя бы обеспеч...В экзоскелете и с...

Родина всё дальше, берега её всё туманней

Родина всё дальше, берега её всё туманней

Всё-таки интересная личность эта Елена Исинбаева, как оказалось. Ну вот кто бы мог подумать, что она завидует девушкам из соцсетей! Она, обласканная и облюбленная со всех сторон всеми, кем только можно, включая родное (на тот момент) государство, приревновала блогерш к их славе и влиянию на умы молодёжи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Дегтярев
Может Пескова обследовать надо и не только на медкомиссии, а то это не видит, того не слышит....эти просто испугались!
Ответить
11 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Этого Пескова давно пора выбросить на помойку. И за что его президент держит.
Ответить
10 час.
ИГ
Ирина Георгиева
А вот откуда: « После победы на Олимпиаде в Турине Навку, в числе других отличившихся спортсменов, пригласили в Кремль на церемонию вручения правительственных премий и встречу с президентом Владимиром Путиным. На встрече в Кремле Татьяна сообщила главе государства, что ей в Москве негде жить. Вскоре олимпийским чемпионам Навке и Костомарову было предоставлено в Москве жильё[». Типичное поведение попрошайки хохлушки.  Украинка она, но выступала за Белоруссию .
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх