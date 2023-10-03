Всё-таки интересная личность эта Елена Исинбаева, как оказалось. Ну вот кто бы мог подумать, что она завидует девушкам из соцсетей! Она, обласканная и облюбленная со всех сторон всеми, кем только можно, включая родное (на тот момент) государство, приревновала блогерш к их славе и влиянию на умы молодёжи.
Родина всё дальше, берега её всё туманней
Комментарии
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Владимир Дегтярев
Может Пескова обследовать надо и не только на медкомиссии, а то это не видит, того не слышит....эти просто испугались!
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11 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Этого Пескова давно пора выбросить на помойку. И за что его президент держит.
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10 час.
ИГ
Ирина Георгиева
А вот откуда: « После победы на Олимпиаде в Турине Навку, в числе других отличившихся спортсменов, пригласили в Кремль на церемонию вручения правительственных премий и встречу с президентом Владимиром Путиным. На встрече в Кремле Татьяна сообщила главе государства, что ей в Москве негде жить. Вскоре олимпийским чемпионам Навке и Костомарову было предоставлено в Москве жильё[». Типичное поведение попрошайки хохлушки. Украинка она, но выступала за Белоруссию .
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4 час.
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