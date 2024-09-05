Си Цзиньпин встретился с президентом Габона

Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду в Доме народных собраний встретился с президентом Габона Брисом Олиги Нгемой, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.