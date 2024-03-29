ИГОРЬ ЛИСИН Режим санкций Организации Объединённых Наций в отношении Северной Корее "близок к краху", негодует британское издание The Financial Times.
Санкции потерпели крах. Россия выводит КНДР из изоляции
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Нужен договор с КНДР о взаимопомощи и безопасности.
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15 час.
radiofree RF
Правильной дорогой идёте, товарищ Ким!
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10 час.
Игорь Егоров
КНДР один из тех рычагов, через который можно успешно давить Японию и Южную Корею, тем более что народ в КНДР дисциплинированный и прекрасно работает, никто в Средней Азии и в подметки им не годятся.
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36 мин.
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