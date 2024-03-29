Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Александров
    Ну что? Дошло наконец, что это такое - российское чиновничество? Это именно эта "прослойка" государства создала услов..."ТАДЖИКИ НЕ ВИНОВ...
  • Игорь Егоров
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Санкции потерпели крах. Россия выводит КНДР из изоляции

Санкции потерпели крах. Россия выводит КНДР из изоляции

ИГОРЬ  ЛИСИН Режим санкций Организации Объединённых Наций в отношении Северной Корее "близок к краху", негодует британское издание The Financial Times.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Нужен договор с КНДР о взаимопомощи и безопасности.
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15 час.
radiofree RF
Правильной дорогой идёте, товарищ Ким!
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10 час.
Игорь Егоров
КНДР один из тех рычагов,  через который можно успешно давить Японию и Южную Корею, тем более что народ в КНДР дисциплинированный и прекрасно работает, никто в Средней Азии и в подметки им не годятся.
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36 мин.

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