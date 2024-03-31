Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Забавные жизненные ситуации в 15 переписках

Забавные жизненные ситуации в 15 переписках

Сегодня смартфоны позволяют делать не только фотофиксацию происходящего, но и сохранять непосредственно диалоги, которые происходят между людьми, а иногда и просто монологи, смешные случаи и открытия, в общем, все, что приходит людям в голову или происходит с ними в жизни и чем они решают поделиться с другими.

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