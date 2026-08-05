В Богородицком районе произошло ДТП с «Тойотой» и «КАМАЗом»

4 августа на 22 километре автодороги «Богородицк-Товарковский-Куркино» Богородицкого района Тульской области мужчина, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер», по предварительной информации, не справился с управлением транспортным средством, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ» под управлением молодого человека 2003 года рождения, сообщает Госавтоинспекция.