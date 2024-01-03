Пожиратель петард: выборгский врач рассказала о самом странном новогоднем дежурстве

Петербуржец хотел произвести впечатление на свою девушку. Врач выборгской скорой помощи рассказала об одном из самых странных случаев на новогоднем дежурстве, которые происходили с ней за многолетнюю карьеру.
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