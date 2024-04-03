В Москве побит суточный рекорд температуры. Накануне воздух в столице прогрелся до 23 градусов. Как пишет РИА Новости со ссылкой на синоптиков, прежний максимум был зафиксирован 2 апреля 1951 года, он составил примерно +17,5.