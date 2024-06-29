Американские СМИ указали на поражение Байдена в дебатах с Трампом

Во время первого раунда предвыборных теледебатов между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом стало очевидно, что оба кандидата столкнулись с серьезными проблемами.
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